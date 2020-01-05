Jonathas’ı Abdullah Avcı veto etti
Menajerlerin Beşiktaş yönetimine teklif ettiği santrfor adaylarından biri olan Jonathas, Abdullah Avcı'dan veto yedi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Daha önce Hannover'de forma giyerken Beşiktaş ile görüşmesi yapmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Menajerlerin Beşiktaş yönetimine teklif ettiği santrfor adaylarından biri olan Jonathas, Abdullah Avcı'dan veto yedi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Daha önce Hannover'de forma giyerken Beşiktaş ile görüşmesi yapmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Teknik direktör Avcı'nın aylardır takım idmanı yapmayan 1.92'lik dev oyuncunun fiziği nedeniyle eski formunu bulmasının zor olacağını söyleyerek bu transferi istemediği öğrenildi.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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