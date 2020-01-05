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05 Ocak 2020, Pazar
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Jonathas’ı veto etti

Jonathas’ı Abdullah Avcı veto etti

Menajerlerin yönetimine teklif ettiği santrfor adaylarından biri olan Jonathas, 'dan veto yedi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Daha önce Hannover'de forma giyerken Beşiktaş ile görüşmesi yapmış ancak gerçekleşmemişti.

Menajerlerin yönetimine teklif ettiği santrfor adaylarından biri olan Jonathas, 'dan veto yedi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Daha önce Hannover'de forma giyerken Beşiktaş ile görüşmesi yapmış ancak gerçekleşmemişti. Teknik direktör Avcı'nın aylardır takım idmanı yapmayan 1.92'lik dev oyuncunun fiziği nedeniyle eski formunu bulmasının zor olacağını söyleyerek bu transferi istemediği öğrenildi.
  1. 5.1.2020
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