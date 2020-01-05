Beşiktaşlı yıldıza İtalya'dan 2 talip birden! | Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Beşiktaşlı yıldıza İtalya'dan 2 talip birden! | son dakika haberleri

Beşiktaşlı yıldıza İtalya'dan 2 talip birden! | Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de 17. haftayı Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan ve şampiyonluk potasında kalmaya devam eden 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Siyah beyazlılar, transferde çeşitli yıldızlarla ilgilenirken, bir yandan da İtalya'dan haberiyle karşı karşıya kaldı. Aktarılanlara göre Beşiktaş'ın yıldızı 'e 2 İtalyan kulübü talip oldu! İşte detaylar....

Süper Lig'in ilk yarısında formasıyla gösterdiği performansla eleştirilerin odağına oturan 'e İtalya'dan iki talip çıktı.

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic için Hellas Verona ve Udinese talip oldu. Ancak, Adem Ljajic'in vergileriyle birlikte Beşiktaş'tan aldığı maaşın 3.4 milyon euro'ya geliyor olmasının her iki kulüp için de sorun teşkil ettiği belirtildi.

Her iki kulüp de Adem Ljajic'in menajerlik şirketiyle temasa geçti ve uzun süredir için aralıksız temaslar yürüttü. Şayet, Ljajic maaşında indirime gitmeye yanaşırsa her iki kulüp de Beşiktaş'a resmi tekliflerini sunacak.

BEŞİKTAŞ, 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Ayrıca, haberde Beşiktaş'ın Hellas Verona ve Udinese ile yapılan ön görüşmelerde Ljajic'i sadece aldığı bedelin karşılığında satacağına dair cevap verdiği kaydedildi.

BU SEZON 3 GOL & 5 ASİST

Beşiktaş'ın 6.5 milyon euro bonservis ücretiyle Torino'dan transfer ettiği Adem Ljajic, bu sezon 20 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Kariyerine Partizan'da başlayan Adem Ljajic, İtalya'da Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.

  1. 05.01.2020
  2. Güncelleme: 05.01.2020 18:36
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