Malatya Ozi’nin peşinde
Süper Lig'in ikinci yarısında orta saha için arayış içerisinde olan Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'a talip olduğu öğrenildi.
Süper Lig'in ikinci yarısında orta saha için arayış içerisinde olan Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'a talip olduğu öğrenildi. Bu transfer için nabız yoklayan Malatya, Abdullah Avcı'nın kararını bekliyor ancak tecrübeli hoca şu ana kadar olumlu-olumsuz bir yanıt vermedi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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