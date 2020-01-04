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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Malatya Ozi’nin peşinde

Malatya Ozi’nin peşinde

'in orta saha için arayış içerisinde olan 'un, 'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan 'a talip olduğu öğrenildi.

'in orta saha için arayış içerisinde olan 'un, 'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan 'a talip olduğu öğrenildi. Bu transfer için nabız yoklayan Malatya, 'nın kararını bekliyor ancak tecrübeli hoca şu ana kadar olumlu-olumsuz bir yanıt vermedi.
  1. 4.1.2020
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