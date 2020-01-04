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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Kararsız Guedes

Kararsız Marcelo Guedes

sürdürdüğü 'da, taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı aldığı öğrenilen , devre arasında kulüp yönetimiyle masaya oturacak.

sürdürdüğü 'da, taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı aldığı öğrenilen , devre arasında kulüp yönetimiyle masaya oturacak. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun önceliğinin olduğu, Lyon'dan gitmesine izin verilmesi durumunda Siyah-beyazlılara 'Beni alın' mesajını göndereceği ifade edildi.
  1. 4.1.2020
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