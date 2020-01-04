Kararsız Marcelo Guedes
Kariyerini sürdürdüğü Lyon'da, taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı aldığı öğrenilen Marcelo, devre arasında kulüp yönetimiyle masaya oturacak.
Kariyerini sürdürdüğü Lyon'da, taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı aldığı öğrenilen Marcelo, devre arasında kulüp yönetimiyle masaya oturacak. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun önceliğinin Beşiktaş olduğu, Lyon'dan gitmesine izin verilmesi durumunda Siyah-beyazlılara 'Beni alın' mesajını göndereceği ifade edildi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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