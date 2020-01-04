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04 Ocak 2020, Cumartesi
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medyası için ısrarcı

İtalyan medyası Balotelli için ısrarcı

basınında yer alan haberlere göre 'dan ayrılmak isteyen ile ilgilenen kulüplerin başında 'ın geldiği belirtildi.

basınında yer alan haberlere göre 'dan ayrılmak isteyen ile ilgilenen kulüplerin başında 'ın geldiği belirtildi. Transfermarketweb'de yer alan habere göre bu sezon ırkçılığa maruz kalan Balotelli, Brescia'dan ayrılmayı düşünüyor. Golcü futbolcu için en ciddi taliplinin de Beşiktaş olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'ın oyuncuya 1.2 milyon Euro ücret teklif ettiği ve Balotelli'nin de transfere sıcak baktığı öğrenildi.
  1. 4.1.2020
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