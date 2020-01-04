Gutierrez’e kırmızı ışık
Beşiktaş'ın PSV'ye, Erick Gutierrez için yaptığı teklif geri döndü... Eindhovens Dagblad gazetesi haberinde 'şimdilik' olmak kaydıyla, Beşiktaş'ın teklifinin PSV'yi ikna etmediğini yazdı.
Beşiktaş'ın PSV'ye, Erick Gutierrez için yaptığı teklif geri döndü... Eindhovens Dagblad gazetesi haberinde 'şimdilik' olmak kaydıyla, Beşiktaş'ın teklifinin PSV'yi ikna etmediğini yazdı. Gutierrez'in PSV ile Katar'daki kampa katılacağını belirtti. İki taraf arasında anlaşma olursa Meksikalı oyuncunun Katar'dan Türkiye'ye gidebileceğini yazdı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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