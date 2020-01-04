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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Gutierrez’e kırmızı ışık

Gutierrez’e kırmızı ışık

'ın 'ye, için yaptığı teklif geri döndü... gazetesi haberinde 'şimdilik' olmak kaydıyla, Beşiktaş'ın teklifinin PSV'yi ikna etmediğini yazdı.

'ın 'ye, için yaptığı teklif geri döndü... gazetesi haberinde 'şimdilik' olmak kaydıyla, Beşiktaş'ın teklifinin PSV'yi ikna etmediğini yazdı. Gutierrez'in PSV ile 'daki kampa katılacağını belirtti. İki taraf arasında anlaşma olursa Meksikalı oyuncunun Katar'dan 'ye gidebileceğini yazdı.
  1. 4.1.2020
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