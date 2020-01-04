Dusko Tosic'ten dünya yıldızına Beşiktaş çağrısı! Son dakika transfer haberleri...

Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasıyla Beşiktaş'ta transfere hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırlayıp yönetime sunduğu transfer raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren siyah beyazlılarda sürpriz bir isim transfer gündemine geldi. O isim; Sevilla'da kadroda şans bulamayan Munas Dabbur.

Bu transfer için bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic de devreye girdi. Sırp oyuncu, Munas'ın Instagram hesabında yer alan bir fotoğrafın altına "Come to Beşiktaş kardeşim" yorumunda bulundu.

Devre arasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten siyah beyazlıların gündemine Sevilla'da oynayan Munas Dabbur geldi.

MENAJERİ DOĞRULADI!

27 yaşındaki forvet oyuncusunun menajeri Milos Malenovic, Beşiktaş'ın futbolcu ile ilgilendiğini ve temasa geçtiklerini ifade etti. Menajer ayrıca West Ham, RB Salzburg ve Sporting'in de Dabbur'u transfer etmek istediğini kaydetti.

DUSKO TOSIC: "COME TO BEŞİKTAŞ"

Bir dönem Beşiktaş'ın formasını giyen Dusko Tosic resmi Instagram hesabı üzerinden Dabbur'a "Come to Beşiktaş kardeşim" mesajı yollayarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.