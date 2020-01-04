Dusko Tosic'ten dünya yıldızına Beşiktaş çağrısı! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Dusko Tosic'ten dünya yıldızına Beşiktaş çağrısı! Son dakika transfer haberleri...

'ten dünya yıldızına çağrısı! Son dakika haberleri...

Dusko Tosic'ten dünya yıldızına Beşiktaş çağrısı! Son dakika transfer haberleri...

Bir dönem 'ta oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Sırp yıldız 'ten siyah-beyazlıları sevindirecek bir haber geldi... Beşiktaş'ın transferi için peşinde olduğu bilinen Mnas Dabbur ile iletişime geçen geçen Tosic, oyuncunun sosyal medya hesabında flaş bir yorumda bulundu! İşte Beşiktaşlı eski yıldızın o yorumu ve yaşanan son dakika gelişmesi.

Ocak ayı döneminin resmen başlamasıyla Beşiktaş'ta transfere hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırlayıp yönetime sunduğu transfer raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren siyah beyazlılarda sürpriz bir isim transfer gündemine geldi. O isim; Sevilla'da kadroda şans bulamayan Munas Dabbur.

Bu transfer için bir dönem forması giyen de devreye girdi. Sırp oyuncu, Munas'ın Instagram hesabında yer alan bir fotoğrafın altına "Come to Beşiktaş kardeşim" yorumunda bulundu.

Devre arasında teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten siyah beyazlıların gündemine Sevilla'da oynayan geldi.

MENAJERİ DOĞRULADI!

27 yaşındaki forvet oyuncusunun menajeri Milos Malenovic, Beşiktaş'ın futbolcu ile ilgilendiğini ve temasa geçtiklerini ifade etti. Menajer ayrıca West Ham, RB Salzburg ve Sporting'in de Dabbur'u transfer etmek istediğini kaydetti.

DUSKO TOSIC: "COME TO BEŞİKTAŞ"

Bir dönem Beşiktaş'ın formasını giyen Dusko Tosic resmi Instagram hesabı üzerinden Dabbur'a "Come to Beşiktaş kardeşim" mesajı yollayarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

  1. 04.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dusko Tosic'ten dünya yıldızına Beşiktaş çağrısı! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN