Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi! Son dakika transfer haberleri...
Beşiktaş'ta son dakika transfer sürprizi yaşanıyor... Alacağı olan 170 bin Euro için siyah beyazlı yönetimle masaya oturan Tolga Zengin, takıma geri dönmek istedi. Deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.
Ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri hızlandı... Takvim'de yer alan habere göre; Geçen sezon içerisinde Beşiktaş'la yolları ayıran Tolga Zengin, kulüpten alacağı olan 170 bin Euro için yönetimle masaya oturmuştu. Bu konudaki talebini yineleyen Tolga'dan Başkan Ahmet Nur Çebi, alacağı için beklemesini talep etmişti.
Tecrübeli file bekçisi ise Çebi'ye, "O zaman takıma geri döneyim" dedi. Loris Karius'un arkasında Utku ile birlikte forma mücadelesi vermeyi planlayan deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği bildirildi.
- 03.01.2020
- Güncelleme: 03.01.2020 09:46
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