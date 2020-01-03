Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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'ta sürprizi! Son dakika haberleri...

Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi! Son dakika transfer haberleri...

'ta son dakika sürprizi yaşanıyor... Alacağı olan 170 bin Euro için siyah beyazlı yönetimle masaya oturan , takıma geri dönmek istedi. Deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.

Ara dönemi öncesi 'ta son dakika gelişmeleri hızlandı... Takvim'de yer alan habere göre; Geçen sezon içerisinde Beşiktaş'la yolları ayıran , kulüpten alacağı olan 170 bin Euro için yönetimle masaya oturmuştu. Bu konudaki talebini yineleyen Tolga'dan Başkan Ahmet Nur Çebi, alacağı için beklemesini talep etmişti.

Tecrübeli file bekçisi ise Çebi'ye, "O zaman takıma geri döneyim" dedi. Loris 'un arkasında Utku ile birlikte forma mücadelesi vermeyi planlayan deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği bildirildi.

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 09:46
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