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02 Ocak 2020, Perşembe
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’ya izin yok

Vida’ya izin yok

 yönetiminin bütçe yaratmak için satmak istediği isimlerden bir diğeri ancak oyuncunun satılmasına Avcı karşı çıkıyor.

yönetiminin bütçe yaratmak için satmak istediği isimlerden bir diğeri ancak oyuncunun satılmasına Avcı karşı çıkıyor. Vida'nın ayrılması durumunda elinde Roco ve Ruiz'in kalacağına dikkat çeken Avcı, "Vida giderse stoper almamız gerek. Bizim için karlı bir ticaret olmayacak" dediği bildirildi.

  1. 2.1.2020
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