Vida’ya izin yok
Beşiktaş yönetiminin bütçe yaratmak için satmak istediği isimlerden bir diğeri Vida ancak oyuncunun satılmasına Avcı karşı çıkıyor.
Beşiktaş yönetiminin bütçe yaratmak için satmak istediği isimlerden bir diğeri Vida ancak oyuncunun satılmasına Avcı karşı çıkıyor. Vida'nın ayrılması durumunda elinde Roco ve Ruiz'in kalacağına dikkat çeken Avcı, "Vida giderse stoper almamız gerek. Bizim için karlı bir ticaret olmayacak" dediği bildirildi.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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