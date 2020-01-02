N'Koudou: VAR görüyor 'yok' diyor

Siya-beyazlıların yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş Dergisi'nin Ocak sayısına konuk oldu. 24 yaşındaki Fransız oyuncu birçok konuda görüşlerini açıklarken, özellikle F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde ceza sahası içinde formasından çekilerek düşürüldüğü pozisyona isyan etti. N'Koudou, "O pozisyon ile ilgili iki önemli nokta var. Birincisi formamın çekildiğini hakem çok iyi bir açıdan çok net görüyor, bu ayrıntıyı maçı televizyondan izlerken gördüm, fark ettim. İkincisi hakemin bunu atladığını farz edelim, VAR'daki hakemler neden uyarmıyor? Bu ilkinden daha da ilginç" ifadelerini kullandı.

AVCI'NIN İLKELERİ VAR

Hakemler hakkında çok fazla konuşan biri olmadığını söyleyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu, "Hakemler de insan ve hata yapar, futbolcular da öyle. Hata oyunun içerisinde olan bir şey ama bu iki durum o pozisyon için oldukça ilginçti" ifadelerini kullandı. N'Koudou, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da övgüler yağdırırken, "Oyun felsefesi çok sağlam olan bir teknik direktör ve buna bağlı olarak oyunla ilgili inandığı ilkeler var. Bunları bizlere aktarma ve öğretme konusunda da oldukça deneyimli ve aynı zamanda etkili yöntemleri var. Onunla çalışırken çok şey öğreniyor ve bundan zevk alıyorum" dedi.

YAPTIRIMLAR SERT OLMALI!

Irkçılık futbolun doğasına aykırı, çünkü futbol insanları birleştiren bir platform ve ırkçılık bu hislere tamamen aykırı. FIFA ve UEFA'nın uyguladığı yaptırımların çok daha sert olması lazım. Bana öyle geliyor ki yeterince sert olmayan bu yaptırımlar sebebiyle bu kadar rahat bir şekilde davranabiliyorlar. Yabancı veya siyahi olmamla ilgili olabilir ama Beşiktaş taraftarı en başından beri o sıcaklığı her zaman hissetmeme sebep oldu. Bundan ötürü kendilerine teşekkür ederim.

HAYALİM MİLLİ TAKIM

Fransa A Milli takımında oynamak benim hayalim. Marsilya'da oynarken A Milli Takımı'nın geniş kadrosuna seçilmiştim ama kadro daraldıktan sonra liste dışı kalmıştım. Gerçekten istediğim bu hayali gerçekleştirebilmem içinde önce kulübümde iyi bir performans sergilemem gerekli ve inanıyorum ki performansımı artırırsam bu hayalimi yakalayabilirim.

EN İYİ 50'YE GİRDİM-

Marsilya'da iyi bir form yakalamıştım. Yaratıcı, takıma katkı sağlayan bir futbolcuydum ve onun etkisiyle bu listeye girmiştim. Performans olarak benim çok daha fazla üzerimde olan isimler vardı ama "Avrupa'da sezonun en iyi elli futbolcusu" listesinde ismime yer verilmesi güzel bir histi. Bugün de iyi bir form yakalayıp yine o listede yer almayı çok isterim.

UTANGAÇ BİRİYİM

Neşeli, hayattan keyif almayı bilen, iletişime açık bir insanım. Aslında hem açık hem de biraz utangaç diyebiliriz. Çevreme karşı çok sıcağım ama yeni tanıştığım insanlara karşı ilk etapta utangaçlığım ağır basıyor. Bu ilk süreci geçip yakınlık kurduktan sonra samimi olabiliyorum. Futbolculuğumdan bahsedecek olursak işime saygı duyuyorum ve severek yapıyorum.

RESİM BENİM HOBİM

Genellikle kara kalem üzerine çalışıyorum. Resim yaparken fazla düşünmem, o an aklıma ne gelirse onu resmederim ve bununla uğraşırken bir yandan da müzik dinlerim. Beni rahatlatan, futbol ortamından uzaklaştıran bir hobi.