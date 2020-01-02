Lens ve Oğuzhan out Mallı ve Gutierrez in!

Beşiktaşlı yöneticiler Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, Yunus Mallı ve Erick Gutierrez için haftaya yola çıkacak ama TFF'nin getirdiği limit, siyah-beyazlıların elini kolunu bağlamış durumda. Torunoğulları ile Kocadağ'ın, Hollanda'dan bazı takımlarla Lens ve Oğuzhan için görüşme yapacakları bildirildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin amacının en azında Lens ile Oğuzhan'ın maliyetlerinin bir kısmından kurtularak para kazanmadan da olsa kiralık vererek limit yaratmak.

TAKAS ÖNERİLECEK

PSV ile Gutierrez için yapılacak görüşmede Beşiktaş'ın Oğuzhan ve Lens takasını aynı anda masaya koyacağı iddia edildi. Hem Oğuzhan'ı hem de Lens'i Gutierrez'in bonservisine karşılık PSV'ye önermeyi düşünen Beşiktaş'ın amacının bir taşla üç vurmak olduğu belirtildi. Ancak iki oyuncunun sadece 6 aylık maaş maliyetinin 2.5 milyon euro'yu bulması nedeni ile PSV'nin bu teklife 'evet' demesi imkansız gibi görünüyor.