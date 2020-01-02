Lens ve Oğuzhan out Mallı ve Gutierrez in! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Lens ve Oğuzhan out Mallı ve Gutierrez in!

Lens ve Oğuzhan out Mallı ve in!

Lens ve Oğuzhan out Mallı ve Gutierrez in!

Beşiktaşlı yöneticiler Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, ve Erick için haftaya yola çıkacak ama TFF'nin getirdiği limit, siyah-beyazlıların elini kolunu bağlamış durumda.

Beşiktaşlı yöneticiler Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, ve Erick için haftaya yola çıkacak ama TFF'nin getirdiği limit, siyah-beyazlıların elini kolunu bağlamış durumda. Torunoğulları ile Kocadağ'ın, Hollanda'dan bazı takımlarla Lens ve Oğuzhan için görüşme yapacakları bildirildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin amacının en azında Lens ile Oğuzhan'ın maliyetlerinin bir kısmından kurtularak para kazanmadan da olsa kiralık vererek limit yaratmak.

TAKAS ÖNERİLECEK

PSV ile Gutierrez için yapılacak görüşmede 'ın Oğuzhan ve Lens takasını aynı anda masaya koyacağı iddia edildi. Hem Oğuzhan'ı hem de Lens'i Gutierrez'in bonservisine karşılık PSV'ye önermeyi düşünen Beşiktaş'ın amacının bir taşla üç vurmak olduğu belirtildi. Ancak iki oyuncunun sadece 6 aylık maaş maliyetinin 2.5 milyon euro'yu bulması nedeni ile PSV'nin bu teklife 'evet' demesi imkansız gibi görünüyor.

  1. 2.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lens ve Oğuzhan out Mallı ve Gutierrez in! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN