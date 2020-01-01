TFF’ye sert tepki

Yönetim, TFF’nin açıkladığı “Takım Harcama Limitleri”nde % 31.5’lik faiz oranının kullanılmasının yanlış karar olduğunu ifade etti. “Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu kararın kabulü mümkün değil” denildi.

Beşiktaş yönetimi, TFF'nin açıkladığı "Takım Harcama Limitleri"nde haksızlık yapıldığını iddia etti. Açıklamada, "Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan %31.5 faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır. Reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda %31.5 faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir" denildi. TFF'ye, faiz hesaplamasının yeniden yapılması yönünde itiraz edecek olan siyah-beyazlılar, bu itirazdan bir sonuç çıkmaması halinde mecburen oyuncu satışına yönelmek zorunda kalacak. Siyahbeyazlılar oyuncu satamaz veya sezon başında kiraladığı oyuncuların bir bölümünü göndereme