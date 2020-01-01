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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Sıkıntılı geçti!

Sıkıntılı geçti!

Beşiktaş 2019'da beklentilerin altında kaldı. Kartal, ligde şampiyonluk hasreti çekmeye devam ederken, Avrupa Ligi'nde de gruplardan çıkamadı. Beşiktaş, 2019 yılı içinde ligde oynadığı 34 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 2019'da Avrupa macerasını Avrupa Ligi'nde sürdüren siyah-beyazlılar, gruplardan çıkmayı başaramadı ve tarihinin en kötü yurt dışı performanslarından birine imza attı.

Beşiktaş 2019'da beklentilerin altında kaldı. Kartal, ligde şampiyonluk hasreti çekmeye devam ederken, Avrupa Ligi'nde de gruplardan çıkamadı. Beşiktaş, 2019 yılı içinde ligde oynadığı 34 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 2019'da Avrupa macerasını Avrupa Ligi'nde sürdüren siyah-beyazlılar, gruplardan çıkmayı başaramadı ve tarihinin en kötü yurt dışı performanslarından birine imza attı.
  1. 1.1.2020
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