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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Necip evliliğe ilk adımı attı

Necip evliliğe ilk adımı attı

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Başarılı futbolcu, sevgilisi Nur Beşkardeş ile sözlendi. İlişkilerini nikah masasına taşımaya karar veren çift, önceki gece söz yüzüklerini taktı. Necip, isteme merasiminin ardından İnstagram'dan bu ile fotoğrafı paylaşıp altına kalp ifadesi koydu.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Başarılı futbolcu, sevgilisi Nur Beşkardeş ile sözlendi. İlişkilerini nikah masasına taşımaya karar veren çift, önceki gece söz yüzüklerini taktı. Necip, isteme merasiminin ardından İnstagram'dan bu ile fotoğrafı paylaşıp altına kalp ifadesi koydu.
  1. 1.1.2020
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