Necip evliliğe ilk adımı attı
Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Başarılı futbolcu, sevgilisi Nur Beşkardeş ile sözlendi. İlişkilerini nikah masasına taşımaya karar veren çift, önceki gece söz yüzüklerini taktı. Necip, isteme merasiminin ardından İnstagram'dan bu ile fotoğrafı paylaşıp altına kalp ifadesi koydu.
Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Başarılı futbolcu, sevgilisi Nur Beşkardeş ile sözlendi. İlişkilerini nikah masasına taşımaya karar veren çift, önceki gece söz yüzüklerini taktı. Necip, isteme merasiminin ardından İnstagram'dan bu ile fotoğrafı paylaşıp altına kalp ifadesi koydu.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
prev next
Necip evliliğe ilk adımı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.