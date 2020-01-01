Lens giderse Lorch iddiası
Kartal'ın transfer önceliği forvet ve orta saha olsa da kanada da takviye yapmak istediği biliniyor. Lens veya Boyd'dan birisi takımdan ayrılırsa kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Güney Afrika'nın Pirates takımında forma giyen Lorch'u istediği iddia edildi. 26 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın masaya 1.8 milyon euro'luk bir teklif koyduğu öne sürüldü.
Kartal'ın transfer önceliği forvet ve orta saha olsa da kanada da takviye yapmak istediği biliniyor. Lens veya Boyd'dan birisi takımdan ayrılırsa kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Güney Afrika'nın Pirates takımında forma giyen Lorch'u istediği iddia edildi. 26 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın masaya 1.8 milyon euro'luk bir teklif koyduğu öne sürüldü.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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