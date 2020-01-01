1 numara Atiba

“İlk yarının en iyi oyuncusu kim?” anketinde Kanadalı yıldız oyların yüzde 87’sini alıp zirveye çıktı. Caner ikinci, Gökhan üçüncü oldu

Beşiktaşlı taraftarlar, ligin ilk yarısındaki en iyi Beşiktaşlı'nın Atiba Hutchinson olduğunda hemfikir oldu. Duhuliye.com'un düzenlediği ve 34 bin 344 taraftarın katıldığı "İlk yarının en iyi oyuncusu kim?" anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre Atiba oyların % 87.59'unu alarak ilk yarının en iyi oyuncusu seçildi. İstikrarlı futbolu ve muhteşem performansıyla günlerdir manşetlerde olan Atiba, taraftarın kalbinde de bir numara olmayı başardı. Ankette ikinci sırayı savunmanın tecrübeli ismi Caner Erkin, üçüncü sırayı ise Gökhan Gönül elde etti. Bu arada Beşiktaş taraftarının heykelini dikmeye hazırlandığı Atiba ülkesinde, "Kanada futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu" seçildi. Julian De Guzman, Paul Stalteri ve Randy Samuel'i geride bırakan Atiba'nın, 6 kez daha milli formayı giymesi durumunda Kanada'nın en fazla milli oyuncusu unvanını da elde edeceği belirtildi.