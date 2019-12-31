Son dakika: Beşiktaş'tan TFF açıklaması: Harcama limitini kabul etmiyoruz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Son dakika: Beşiktaş'tan TFF açıklaması: Harcama limitini kabul etmiyoruz

Son dakika: Beşiktaş'tan TFF açıklaması: Harcama limitini kabul etmiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan harcama limitleri açıklaması sonrası Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş konu ile alakalı bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.
31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır.
Türkiyemizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda 31.5 % faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir.
TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."

  1. 31.12.2019
  2. Güncelleme: 31.12.2019 16:14
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