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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Ozi 1 yıl sonra attı

Ozi 1 yıl sonra attı

Beşiktaş'ta son dönemde çok eleştirilen Özyakup, Gençlerbirliği karşılaşmasının devresinde Diaby'nin yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta son dönemde çok eleştirilen Özyakup, Gençlerbirliği karşılaşmasının devresinde Diaby'nin yerine oyuna dahil oldu. Ozi, 'gecenin kahramanı' Atiba'nın asistini filelerle buluşturarak uzun bir zaman sonra golle tanıştı. 27 yaşındaki futbolcu son olarak 24 Kasım 2018 tarihinde Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı. Oğuzhan, Vodafone Park'ta da 999 gün sonra gol attı. 27 yaşındaki futbolcu 2 Nisan 2017'de yine Gençlerbirliği ağlarını havalandırmıştı.
  1. 28.12.2019
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