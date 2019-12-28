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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Kara Kartal’da 4 birden

Kara Kartal’da 4 değişiklik birden

Siyah-beyazlı ekipte Sırp 10 numara Adem Ljajic 1 maç aranın ardından 11'deki yerine döndü. Geçtiğimiz hafta Ljajic'i yedek bırakan Avcı, bu oyuncunun yerinde Diaby'ye, sağ kanatta ise Lens'e forma şansı tanımıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Sırp 10 numara Adem Ljajic 1 maç aranın ardından 11'deki yerine döndü. Geçtiğimiz hafta Ljajic'i yedek bırakan Avcı, bu oyuncunun yerinde Diaby'ye, sağ kanatta ise Lens'e forma şansı tanımıştı. Abdullah Avcı, ayrıca Fenerbahçemaçına göre 4 değişikliğe gitti. Roco, Lens, Rebocho ve Burak'ın yerine bu mücadelede Ruiz, N'Koudou, Ljajic ve Umut oynadı.

  1. 28.12.2019
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