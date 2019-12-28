Aynen devam

Beşiktaş ile TFF arasındaki 'VAR' kapışması sürüyor... Siyah-beyazlı yönetimin önceki gün yaptığı "F.Bahçe derbisi VAR kayıtları 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceğiz" restine, TFF dün yaptığı "VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayacağız" restiyle karşılık verdi. TFF, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili talebinin ardından açıklama yayımladı. Açıklamada, "VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir" denildi.

KARAR ÜLKE FEDERASYONLARINDA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "IFAB'ın ülke federasyonları hakem kurullarına sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir. Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarının kendilerine ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi bizdede mevcut şekliyle sürdürülecektir."