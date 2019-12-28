Aynen devam
Beşiktaş'ın "Derbinin VAR kayıtlarını 24 saat içinde açıklamazsanız yargıya gideriz" restine TFF "Kayıtlar sadece eğitim amaçlı olarak kullanılacak" yanıtını verdi.
Beşiktaş ile TFF arasındaki 'VAR' kapışması sürüyor... Siyah-beyazlı yönetimin önceki gün yaptığı "F.Bahçe derbisi VAR kayıtları 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceğiz" restine, TFF dün yaptığı "VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayacağız" restiyle karşılık verdi. TFF, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili talebinin ardından açıklama yayımladı. Açıklamada, "VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir" denildi.
KARAR ÜLKE FEDERASYONLARINDA
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "IFAB'ın ülke federasyonları hakem kurullarına sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir. Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarının kendilerine ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi bizdede mevcut şekliyle sürdürülecektir."
- 28.12.2019
- Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu: Ben olsam...
- Abdullah Avcı: İkinci yarıda daha doğru oynayan bir takım olmak arzumuz
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp'i yollamaya çalışıyorlar çünkü bazılarını bitirecek
- Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız
- Erman Toroğlu: Bu hakemlerden kurtulmak lazım
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Aynen devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.