Atiba bir başka
Bir Beşiktaş efsanesi olan Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği mücadelesinde inanılmaz bir futbol sergiledi. Önce 3 asist yaptı, sonra kafayla golünü attı.
YİNE AYAKTA ALKIŞLANDI
Atiba Hutchinson'ın asist şovu 49. dakikada başladı. Vida'nın golünde pası veren isimdi. 60'ta bu kez de N'Koudou'yu kaçırdı. Fransız yıldız da güzel bir aşırtma ile ağları havalandırdı. 74'te de 1 senedir gol atamayan Oğuzhan Özyakup'a asist yaptı. Ancak Kartal'ın süper yıldızı durmaya niyetli değildi. Atiba resitalini nefis bir kafa golüyle süsledi. Caner'in yaptığı ortada ön direkte müthiş bir kafa vuruşuyla skoru 4-1 yaptı. Atiba Hutchinson 3 gol, 3 asiste ulaştı.
BU SEZON BIR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Atiba Hutchinson 2019-20 sezonunda kimsenin yapamadığını başardı. 36 yaşındaki oyuncu sırasıyla Vida, N'Koudou ve Oğuzhan 'a 1'er asist yaptı. Atiba bu sezon 1 maçta 3 asist yapan ilk futbolcu olmayı başardı.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Atiba bir başka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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