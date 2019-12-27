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27 Aralık 2019, Cuma
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24 saatiniz var

24 saatiniz var

'ta dün akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce yazılı olarak 'den F.Bahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyen yönetim, bu talebine karşılık bulamayınca yeni bir bildiri yayınladı.

'ta dün akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce yazılı olarak 'den F.Bahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyen yönetim, bu talebine karşılık bulamayınca yeni bir bildiri yayınladı. TFF'ye 24 saat süre tanıyan açıklamada kayıtların açıklanmaması halinde yargı yoluna gidileceği ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılacağı kaydedildi. TFF'ye giden yazıda şöyle denildi: "VAR kayıtları için 24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başta anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere suç işlendiğinden bahisle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini beyan ederiz." Öte yandan 'ya sevk edilen başkan 'ye herhangi bir ceza verilmedi.
  1. 27.12.2019
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