Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası!

İnter'in M.United'dan kiraladığı Alexis'i geri göndermeyi düşünüp düşünmediği sorgulandı. Felicevic, tendon sakatlığı geçiren Alexis'in devre arasında hazır olacağını ikinci yarıda forma giyebileceğini söyledi. İnter'le şu an için Alexis'in kiralık sözleşmesinin feshedilmesi konusunu konuşmadığını ama kendilerinin bir talebi olursa görüşebileceği bilgisini sundu. Beşiktaş cephesi ise Alexis'in sakatlığı hakkında bilgi toplama kararı aldı. Bu arada İnter'in UEFA ile FFP yüzünden başının dertte olması nedeniyle böyle bir transfere hayır demeyeceği iddia edildi.