Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası!
Beşiktaş'ın kanat bölgesine yapacağı takviye ile ilgili İtalyan basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Medel ve Roco'nun menajeri Felicevic'in geçen hafta Leverkusen'den ayrılacak oyuncusu Aranguiz'i Beşiktaş'a önerdiği; aynı toplantıda Alexis Sanchez isminin de konuşulduğu ortaya çıktı.
İnter'in M.United'dan kiraladığı Alexis'i geri göndermeyi düşünüp düşünmediği sorgulandı. Felicevic, tendon sakatlığı geçiren Alexis'in devre arasında hazır olacağını ikinci yarıda forma giyebileceğini söyledi. İnter'le şu an için Alexis'in kiralık sözleşmesinin feshedilmesi konusunu konuşmadığını ama kendilerinin bir talebi olursa görüşebileceği bilgisini sundu. Beşiktaş cephesi ise Alexis'in sakatlığı hakkında bilgi toplama kararı aldı. Bu arada İnter'in UEFA ile FFP yüzünden başının dertte olması nedeniyle böyle bir transfere hayır demeyeceği iddia edildi.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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