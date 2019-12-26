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26 Aralık 2019, Perşembe
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devinden bombası!

Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası!

'ın kanat bölgesine yapacağı takviye ile ilgili İtalyan basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. ve Roco'nun menajeri Felicevic'in geçen hafta Leverkusen'den ayrılacak oyuncusu Aranguiz'i Beşiktaş'a önerdiği; aynı toplantıda isminin de konuşulduğu ortaya çıktı.

İnter'in M.United'dan kiraladığı Alexis'i geri göndermeyi düşünüp düşünmediği sorgulandı. Felicevic, tendon sakatlığı geçiren Alexis'in devre arasında hazır olacağını ikinci yarıda forma giyebileceğini söyledi. İnter'le şu an için Alexis'in kiralık sözleşmesinin feshedilmesi konusunu konuşmadığını ama kendilerinin bir talebi olursa görüşebileceği bilgisini sundu. cephesi ise Alexis'in sakatlığı hakkında bilgi toplama kararı aldı. Bu arada İnter'in ile FFP yüzünden başının dertte olması nedeniyle böyle bir transfere hayır demeyeceği iddia edildi.

  1. 26.12.2019
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