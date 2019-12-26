Çakır ve Kalkavan’a maç yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Çakır ve Kalkavan’a maç yok

Çakır ve Kalkavan’a maç yok

Çakır ve Kalkavan’a maç yok

derbisindeki yönetimiyle tartışmalara konu olan ve cephesinden tepki çeken derbi hakemlerine Süper Lig'in yeni haftasında görev verilmedi.

derbisindeki yönetimiyle tartışmalara konu olan ve cephesinden tepki çeken derbi hakemlerine Süper Lig'in yeni haftasında görev verilmedi. Hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem Alper Ulusoy ve VAR hakemi , MHK tarafından bu hafta liste dışında bırakıldı. Merkez Hakem Kurulu derbide eleştiri oklarına hedef olan hakemleri yeni haftada dinlendirme kararı aldı.

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çakır ve Kalkavan’a maç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN