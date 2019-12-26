Çakır ve Kalkavan’a maç yok

Fenerbahçe derbisindeki yönetimiyle tartışmalara konu olan ve Beşiktaş cephesinden tepki çeken derbi hakemlerine Süper Lig'in yeni haftasında görev verilmedi. Hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem Alper Ulusoy ve VAR hakemi Mete Kalkavan, MHK tarafından bu hafta liste dışında bırakıldı. Merkez Hakem Kurulu derbide eleştiri oklarına hedef olan hakemleri yeni haftada dinlendirme kararı aldı.