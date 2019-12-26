Beşiktaş'tan Emir'e yalanlama!

Beşiktaş kulübü, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği iddia edilen Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı. Açıklamada, "Emir Umit'in Beşiktaş'a transferi için İstanbul'a geldiği şeklindeki haberler gerçek dışıdır" denildi.