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26 Aralık 2019, Perşembe
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'tan Emir'e yalanlama!

Beşiktaş'tan Emir'e yalanlama!

kulübü, devre arası döneminde kadrosuna katmak için 'a getirdiği iddia edilen ile ilgili haberleri yalanladı. Açıklamada, "Emir Umit'in Beşiktaş'a transferi için İstanbul'a geldiği şeklindeki haberler gerçek dışıdır" denildi.

kulübü, devre arası döneminde kadrosuna katmak için 'a getirdiği iddia edilen Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı. Açıklamada, "Emir Umit'in Beşiktaş'a transferi için İstanbul'a geldiği şeklindeki haberler gerçek dışıdır" denildi.

  1. 26.12.2019
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