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26 Aralık 2019, Perşembe
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'tan Mensah açıklaması

Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması

, resmi yaptığı açıklamada Kayserisporlu Mensah'ın siyah-beyazlı takıma transferiyle ilgili medyada çıkan haberleri yalanladı.

'ın resmi yapılan açıklamada

"Kayserispor Kulübü futbolcusu Mensah'ın Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

ifadelerine yer verildi.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 11:12
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