Beşiktaş'ta forma Umut Nayir'in
Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarının son maçında yarın akşam G.Birliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği G.Birliği karşılaşmasında forvette Umut Nayir oynayacak.
Antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Avcı yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Douglas ile Burak Yılmaz katılmadı. Tecrübeli teknik adamın, Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvet mevkiinde Umut Nayir'e forma vereceği öğrenildi.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Beşiktaş'ta forma Umut Nayir'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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