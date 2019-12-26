Beşiktaş'ta forma Umut Nayir'in

Antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Avcı yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Douglas ile Burak Yılmaz katılmadı. Tecrübeli teknik adamın, Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvet mevkiinde Umut Nayir'e forma vereceği öğrenildi.