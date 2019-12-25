VAR sistemi YOK!

BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ

Beşiktaş'ın, pazar akşamı Fanerbahçe deplasmanında 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi bir basın toplantısı düzenleyerek hakem kararlarına yönelik açıklamalarda bulunmuş ve "Bu düzen böyle sürmeyecek" demişti. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının ardından dün de Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (BEYİD) yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SİSTEMATİK HAKSIZLIKLAR

"Saha içinde olası hataları minimum seviyeye indirmek amacıyla uygulamaya alınan VAR teknolojisi, saha içinde yaşananlara göz yumarak adeta YOK sayılmaktadır. Çıktığımız karşılaşmaların bir kısmını kazansak dahi sezon başından itibaren sürekli Beşiktaş aleyhine hakem hataları sistematik olarak haksızlığı uğrayan kulübümüze zarar vermekle birlikte, Türk futbol endüstrisinin de değerini her geçen gün düşürmektedir.



ANLAMSIZ İLİŞKİLER VAR

Bugüne kadar sadece ve sadece taraftar olarak izlediğimiz maçlarda rakip takımın formasını taşımak hariç her türlü taraftarlığa soyunmuş hakemler, onların birinci derece veya uzak akrabaları gibi birçok anlam veremediğimiz ilişki gördük. Değişmeyen tek şey ise Beşiktaş'a karşı olan tutumdur. Sporun ve futbolun en değerli unsuru olan taraftarlar olarak bu adaletsiz ortamda yok sayılmayı kabul etmiyoruz!"