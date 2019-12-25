VAR sistemi YOK!
Beşiktaş camiası, F.Bahçe derbisinde yaşananlara tepki göstermeye devam ediyor Başkan Ahmet Çebi’nin ardından, bazı dernekler de sistemi sert şekilde eleştirdi!
SİSTEMATİK HAKSIZLIKLAR
"Saha içinde olası hataları minimum seviyeye indirmek amacıyla uygulamaya alınan VAR teknolojisi, saha içinde yaşananlara göz yumarak adeta YOK sayılmaktadır. Çıktığımız karşılaşmaların bir kısmını kazansak dahi sezon başından itibaren sürekli Beşiktaş aleyhine hakem hataları sistematik olarak haksızlığı uğrayan kulübümüze zarar vermekle birlikte, Türk futbol endüstrisinin de değerini her geçen gün düşürmektedir.
ANLAMSIZ İLİŞKİLER VAR
Bugüne kadar sadece ve sadece taraftar olarak izlediğimiz maçlarda rakip takımın formasını taşımak hariç her türlü taraftarlığa soyunmuş hakemler, onların birinci derece veya uzak akrabaları gibi birçok anlam veremediğimiz ilişki gördük. Değişmeyen tek şey ise Beşiktaş'a karşı olan tutumdur. Sporun ve futbolun en değerli unsuru olan taraftarlar olarak bu adaletsiz ortamda yok sayılmayı kabul etmiyoruz!"
BEŞİKTAŞ, TFF'YE BAŞVURDU: KAYITLARI AÇIKLAYIN
Beşiktaş Kulübü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. Başvuruda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulunarak şu ifadeler kullanıldı: "F.Bahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır. Maçın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."
- 25.12.2019
-
Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
-
Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
VAR sistemi YOK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.