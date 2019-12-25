Beşiktaş'ta son 7 sezonun en kötü defansı
Beşiktaş, savunmada son 7 sezonun en kötü performansını göstermekten kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde 18 gol gördü.
Beşiktaş, savunmada son 7 sezonun en kötü performansını göstermekten kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde 18 gol gördü. Geçen sezon 15'inci haftada 17 yiyen Beşiktaş, 2017- 18'de 10 gol, 2016- 17'de 13 gol, 2015-16'da 16 gol, 2014-15'te 13 gol, 2013-14'te 15 gol, 2012-13'te 23 gol yemişti.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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