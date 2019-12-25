Beşiktaş'ta son 7 sezonun en kötü defansı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta son 7 sezonun en kötü defansı

'ta son 7 sezonun en kötü defansı

Beşiktaş'ta son 7 sezonun en kötü defansı

, savunmada son 7 sezonun en kötü performansını göstermekten kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde 18 gol gördü.

, savunmada son 7 sezonun en kötü performansını göstermekten kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, Avcı yönetiminde bu sezon kalesinde 18 gol gördü. Geçen sezon 15'inci haftada 17 yiyen Beşiktaş, 2017- 18'de 10 gol, 2016- 17'de 13 gol, 2015-16'da 16 gol, 2014-15'te 13 gol, 2013-14'te 15 gol, 2012-13'te 23 gol yemişti.

  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta son 7 sezonun en kötü defansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN