Beşiktaş'ta Çebi ve 2 yönetici tedbirsiz PFDK’da - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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'ta Çebi ve 2 yönetici tedbirsiz ’da

Beşiktaş'ta Çebi ve 2 yönetici tedbirsiz PFDK’da

'ta Başkan ve iki yönetici, tedbirsiz olarak 'ya sevk edildi. Başkan Çebi ile yöneticiler ve Erdal Torunoğulları, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiler. Bu arada Beşiktaş kulübü de derbideki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

'ta Başkan ve iki yönetici, tedbirsiz olarak 'ya sevk edildi. Başkan Çebi ile yöneticiler ve Erdal Torunoğulları, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiler. Bu arada Beşiktaş kulübü de derbideki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

  1. 25.12.2019
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