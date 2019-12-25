Beşiktaş'ta Çebi ve 2 yönetici tedbirsiz PFDK’da

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve iki yönetici, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Başkan Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiler. Bu arada Beşiktaş kulübü de derbideki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildi.