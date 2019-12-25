Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve iki yönetici, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Başkan Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiler. Bu arada Beşiktaş kulübü de derbideki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildi.
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve iki yönetici, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Başkan Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiler. Bu arada Beşiktaş kulübü de derbideki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildi.
- 25.12.2019
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Kolay olsaydı sen de oynardın
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI süper cevap olmuş...
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 1
Yorum
Çağrı Gerçekten istiyorlarsa dilekçeyle başvursunlar TFF ye. Öyle yalandan Taraftara oynamak için kamu oyuna duyuruyla olmaz.
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 2
Yorum
MAHMUT YILDIRM ÜNAL KARAMANI GÖNDER HÜSEYİN CİMŞİRİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİR BAK NASIL DÜZELİYOR SEN DE RAHAT EDERSİN.
Beşiktaş'ta Çebi ve 2 yönetici tedbirsiz PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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