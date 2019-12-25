Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle cuma akşamı oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.
Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğrayan siyah-beyazlıların eksik oyuncularına Burak Yılmaz da eklendi. Pazar günü oynanan F.Bahçe derbisinin ardından arka adalesindeki sakatlığı nükseden Burak, Beşiktaş'ın cuma günü sahasında G.Birliği ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sorunu gol yollarında oldu. Ligdeki 16 maçlık bölümde rakip fileleri 22 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 18 gol gördü. Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 22 golde kalan Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geride kalan 4 sezonda hücumda daha başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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