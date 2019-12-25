Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğrayan siyah-beyazlıların eksik oyuncularına Burak Yılmaz da eklendi. Pazar günü oynanan F.Bahçe derbisinin ardından arka adalesindeki sakatlığı nükseden Burak, Beşiktaş'ın cuma günü sahasında G.Birliği ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sorunu gol yollarında oldu. Ligdeki 16 maçlık bölümde rakip fileleri 22 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 18 gol gördü. Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 22 golde kalan Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geride kalan 4 sezonda hücumda daha başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.