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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'ta şoku!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

’ın golcüsü , sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle cuma akşamı oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğrayan siyah-beyazlıların eksik oyuncularına da eklendi. Pazar günü oynanan F.Bahçe derbisinin ardından arka adalesindeki sakatlığı nükseden Burak, 'ın cuma günü sahasında G.Birliği ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sorunu gol yollarında oldu. Ligdeki 16 maçlık bölümde rakip fileleri 22 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 18 gol gördü. Bu sezon teknik direktör yönetiminde 22 golde kalan Beşiktaş, 'in teknik direktörlüğünde geride kalan 4 sezonda hücumda daha başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.

  1. 25.12.2019
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