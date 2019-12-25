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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...

Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...

'in ikinci yarısına az bir süre kala 27 puanla 5. sırada yer alan 'ta ara dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar yapılacak transferlerin yanında takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye başladı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...

Futbol komitesi, sezonun ilk yarısında beklenileni veremeyen 4 oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini kullanacak.

Bu isimler için belirlenecek bonservis bedelini karşılayacak bir kulüp çıkması halinde, oyuncuların satışı da gündeme gelecek.

Oğuzhan ve Orkan'ın ile sözleşmesi Mayıs 2022, Muhayer ve Boyd'un ise Mayıs 2023'te tamamlanıyor.

'de 27 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta yeni transferler, takımlarına fazla katkı veremedi.

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadroya dahil ettiği Muhammed Elneny, , Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve Douglas Santos, etkili performans gösteremedi.

Bu oyunculardan sadece Diaby ve N'Koudou, takımlarına gol katkısı yapabildi.

KART SINIRINDAKİ ELNENY 3 MAÇ CEZA ALDI

Beşiktaş'ın 'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği ve 4. haftadan itibaren siyah-beyazlı formayı giydirdiği Elneny, cezası nedeniyle 3 maçı kaçırdı.

Siyah-beyazlı formayı ilk kez FK ile oynanan karşılaşmada giyen Elneny, gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza aldı.

, Trabzonspor ve maçlarında görev alamayan Mısırlı oyuncu, gördüğü 3 da ceza sınırında bulunuyor.

DIABY 6 HAFTADIR SUSKUN

Elneny gibi kiralık olarak edilen ve ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Diaby ise 6 haftadır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Yeniler içinde en fazla süre alan oyuncu olarak dikkati çeken Malili futbolcu, ligde Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında gol buldu. Diaby, görev aldığı son 6 maçta gol atamadı. Zaman zaman hücuma dönük orta sahada oynayan Diaby, bu yönde katkı veremedi.

N'KOUDOU DA ETKİLİ OLAMADI

Beşiktaş'ın Tottenham'dan bonservisini aldığı N'Koudou da yeniler adına fazla etkili olamadı.

Bu sezon 5 lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Fransız futbolcu, sadece Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandırabildi. Orta sahanın solunda görev yapan N'Koudou, bir golün de hazırlayıcısı oldu.

DOUGLAS VE RUIZ SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Beşiktaş'ın sezon başı transferlerinden Douglas ve Ruiz ise daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi.

Teknik direktör 'nın ilk 11'de fazlasıyla düşündüğü Ruiz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 karşılaşmada görev alamadı. İyileşmesinin ardından Fenerbahçe maçında kadroda yer alabilen Ruiz, 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Douglas da uzun süreli sakatlığıyla formasından uzak kaldı. Bu sezon sadece 4 maçta 216 dakika süre alabilen Douglas, son 8 lig karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçırdı. (NTVSPOR)

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  1. 25.12.2019
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