Beşiktaş’ın derbi problemi
Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 2004-05'ten beri dış sahadaki derbi karşılaşmalarında istediği sonuçları alamıyor. Son 15 yılda Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah- beyazlı ekip bunların 4'ünü kazanırken, 22 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Dış sahadaki 7 derbiyi berabere tamamlayan Kartal, 99 puanın 19'unu hanesine yazdırabildi. Deplasmandaki son 33 derbi maçta 30 gol bulabilen ve 0,9 ortalama yakalayan siyahbeyazlı takım, kalesinde de 59 gol gördü ve 1,7 ortalamayla oynadı. F.Bahçe'ye 16 gol atan, rakibinin 30 golüne engel olamayan Kartal, G.Saray filelerini ise 14 kez havalandırıp 29 gol yedi.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
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Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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