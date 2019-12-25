Beşiktaş’ın derbi problemi

Dış sahadaki 7 derbiyi berabere tamamlayan Kartal, 99 puanın 19'unu hanesine yazdırabildi. Deplasmandaki son 33 derbi maçta 30 gol bulabilen ve 0,9 ortalama yakalayan siyahbeyazlı takım, kalesinde de 59 gol gördü ve 1,7 ortalamayla oynadı. F.Bahçe'ye 16 gol atan, rakibinin 30 golüne engel olamayan Kartal, G.Saray filelerini ise 14 kez havalandırıp 29 gol yedi.