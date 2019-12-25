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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'a Mensah!

Beşiktaş'a Mensah!

'ın yakından ilgilendiği 'a da kancayı taktı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Ganalı merkez orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Kayserispor yönetimi ise gelen tekliflerin yetersiz olduğunu kaydetti.

'ın yakından ilgilendiği 'a da kancayı taktı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Ganalı merkez orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Kayserispor yönetimi ise gelen tekliflerin yetersiz olduğunu kaydetti.

  1. 25.12.2019
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