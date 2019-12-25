Beşiktaş'a Mensah!

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Kayserisporlu Bernard Mensah'a Beşiktaş da kancayı taktı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Ganalı merkez orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Kayserispor yönetimi ise gelen tekliflerin yetersiz olduğunu kaydetti.