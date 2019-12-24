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24 Aralık 2019, Salı
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'ın transferleri bekleneni veremedi!

Beşiktaş'ın transferleri bekleneni veremedi!

'de 27 puanla 5. sırada bulunan 'ta yeni transferler, takımlarına fazla katkı veremedi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadroya dahil ettiği Muhammed Elneny, , Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve Douglas Santos, etkili performans gösteremedi.

Bu oyunculardan sadece Diaby ve N'Koudou, takımlarına gol katkısı yapabildi. Kart sınırındaki Elneny 3 maç ceza aldı 'ın 'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği ve 4. haftadan itibaren siyah-beyazlı formayı giydirdiği Elneny, cezası nedeniyle 3 maçı kaçırdı. Siyah-beyazlı formayı ilk kez FK ile oynanan karşılaşmada giyen Elneny, gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza aldı. , ve maçlarında görev alamayan Mısırlı oyuncu, gördüğü 3 da ceza sınırında bulunuyor.

DİABY 6 HAFTADIR SUSKUN

Elneny gibi kiralık olarak edilen ve ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Diaby ise 6 haftadır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor. Yeniler içinde en fazla süre alan oyuncu olarak dikkati çeken Malili futbolcu, ligde Aytemiz Alanyaspor ve karşılaşmalarında gol buldu. Diaby, görev aldığı son 6 maçta gol atamadı. Zaman zaman hücuma dönük orta sahada oynayan Diaby, bu yönde katkı veremedi.

N'KOUDOU DA ETKİLİ OLAMADI

Beşiktaş'ın Tottenham'dan bonservisini aldığı N'Koudou da yeniler adına fazla etkili olamadı. Bu sezon 5 lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Fransız futbolcu, sadece Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandırabildi. Orta sahanın solunda görev yapan N'Koudou, bir golün de hazırlayıcısı oldu.

DOUGLAS VE RUİZ SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Beşiktaş'ın sezon başı transferlerinden Douglas ve Ruiz ise daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. Teknik direktör 'nın ilk 11'de fazlasıyla düşündüğü Ruiz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 karşılaşmada görev alamadı. İyileşmesinin ardından maçında kadroda yer alabilen Ruiz, 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Douglas da uzun süreli sakatlığıyla formasından uzak kaldı. Bu sezon sadece 4 maçta 216 dakika süre alabilen Douglas, son 8 lig karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

BOYD KAYIPLARDA

ABD'li sol kanat oyuncusu , yedek oturmaktan kurtulamadı. 'in ilk 4 maçında şans bulan ama beklentileri karşılayamayan Boyd, yedekler arasına düştü. Boyd, son 12 karşılaşmada 2 kez oynayıp 59 dakika sahada kalabildi.

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rebocho da ilk 8 maçın birinde oynarken, sonraki 8 karşılaşmada sahada yer alabildi. Portekizli oyuncu, aldığı süre içinde fazla varlık gösteremedi.

  1. 24.12.2019
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