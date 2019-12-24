Beşiktaş Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı

maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı

'in ilk yarısını maçıyla tamamlayacak olan , 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına bugün başladı.

'in 17. haftasında taraftarı önünde 'ni konuk edecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL

  1. 24.12.2019
  2. Güncelleme: 24.12.2019 13:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN