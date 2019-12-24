Beşiktaş Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.



Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:



1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL