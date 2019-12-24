Beşiktaş Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına bugün başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL
- 24.12.2019
- Güncelleme: 24.12.2019 13:46
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Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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şimal yıldızı sen oynamayınca TAKIMDA duruyor !!!
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Toplam 1
Yorum
kartal burak en iyisini yapmış
Beşiktaş Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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