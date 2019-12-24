Ahmet Nur Çebi: Hakemler bizi doğrayamaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisindeki hakem kararları ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Düzenlediği basın toplantısında "Haftalardır süren skandal kararların dün (önceki) gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hem fikirdir" diyerek söze başlayan Çebi, "Asla ayrıcalık istemedik. İlk günden itibaren adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız" dedi.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler bizden uzak dursun. Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorundadır. Benim takımım, iyi performans göstermemiş olabilir, size ne. O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak. Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz."

GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVATMAYACAĞIZ

Çebi, ayrıca şunları söyledi: "Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz. Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe vurur, böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda. UEFA Hakem Komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz. Camia olarak adalet için savaşacağız."

SİZİN ADINIZA UTANALIM!

Çebi, maçın hakemi ve TFF'ye de çağrıda bulundu. Başkan şunları söyledi: "Maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılardan, futbol kamuoyundan özür dileyin. 'Yok, biz dün akşamdan memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza da biz utanalım."

VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN

VAR'a yönelik de eleştirilerde bulunan Ahmet Nur Çebi, "VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR'a müracaat imkanı tanınmalı. Şenol Güneş hocamın da dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra varmış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var? Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıtlar var mı diyelim" ifadelerini kullandı.

AĞZIMIZA BAL CALMAYIN!

Çebi, "Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine koysunlar. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse. Lehimize haksız bir iki karar verip bir başka rakibimizi adaletsizlikle boğmaya kalkmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz" dedi.

ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR

Edilen küfürlere de değinen Çebi, "Maçtan önce başlayıp sonuna kadar ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Koç, maç sonrası yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir" dedi.

ALİ KOÇ, HAKEMİ 'YANLIŞ' BEĞENMİŞ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem yönetimini beğendiğinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi: "Ali Bey beğenmişse yanlış beğenmiş. Bir gecede mi düzeldi, doğru bulmuyorum. Biraz daha dikkatli izlerse kendisi de orada yapılan haksızlığı görecektir."

ÇAKIR&KALKAVAN'A SUÇ DUYURUSU

Fenerbaçe-Beşıktaş maçının orta hakemi Cüneyt Çakır ile VAR hakemi Mete Kalkavan için suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Ali Yavuz Çimen; bu kişilerin "6222 ile görevi ihmal ve kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını talep etti.

CEZA ALIRSAM CANLARI SAĞOLSUN

Başkan, açıklamaları nedeniyle ceza alma ihtimali için de şunları söyledi: "Hakkımı aramak için özgürce konuşmamın cezalandırılacağını düşünmüyorum. Hakaret ve küçük düşürücü tavrımın olmadığını düşünüyorum. Bana bunu çok görüyorlarsa canları sağolsun."