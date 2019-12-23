Erdal Torunoğulları'ndan flaş paylaşım! 'Adalet...'
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş mücadeleyi 3-1 kaybetmişti. Karşılaşmada verilen hakem kararları mücadele sonrası siyah-beyazlı cepheden tepkiye neden olmuştu. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları da konuyla alakalı paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş mücadeleyi 3-1 kaybetmişti. Siyah-beyazlı yöneticiler ve futbolcular mücadele sonrası hakeme isyan etmiş ve verilen kararları yanlış bulmuştu.
Beşiktaş'ta başta hakem kararlarına başta Burak Yılmaz olmak üzere büyük tepki gösterilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir kararla basın toplantısı düzenleme kararı vermişti. Çebi düzenlediği basın toplantısında adeta ateş püskürmüş "Tüm ülke rezaleti izledi. Çıkıp en azından özür dileyin" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları da konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Torunoğulları yaptığı paylaşımda "Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 17:52
- Erdal Torunoğulları'ndan flaş paylaşım! 'Adalet...'
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
-
Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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