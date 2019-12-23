Erdal Torunoğulları'ndan flaş paylaşım! 'Adalet...'

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş mücadeleyi 3-1 kaybetmişti. Siyah-beyazlı yöneticiler ve futbolcular mücadele sonrası hakeme isyan etmiş ve verilen kararları yanlış bulmuştu.

Beşiktaş'ta başta hakem kararlarına başta Burak Yılmaz olmak üzere büyük tepki gösterilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir kararla basın toplantısı düzenleme kararı vermişti. Çebi düzenlediği basın toplantısında adeta ateş püskürmüş "Tüm ülke rezaleti izledi. Çıkıp en azından özür dileyin" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları da konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Torunoğulları yaptığı paylaşımda "Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...