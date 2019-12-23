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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Deplasman serisi de bozuldu

Deplasman serisi de bozuldu

, dün geceye kadar 'de çıktığı son 3 deplasman maçını kazanmıştı. F.Bahçe'ye mağlup olan hem 2 hafta üst üste kaybetti hem de deplasman serisini kaybetti.

, dün geceye kadar 'de çıktığı son 3 deplasman maçını kazanmıştı. F.Bahçe'ye mağlup olan hem 2 hafta üst üste kaybetti hem de deplasman serisini kaybetti. Beşiktaş 5 yenilginin 4'ünü dışarıda aldı.

  1. 23.12.2019
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