Deplasman serisi de bozuldu

Beşiktaş, dün geceye kadar Süper Lig'de çıktığı son 3 deplasman maçını kazanmıştı. F.Bahçe'ye mağlup olan Kartal hem 2 hafta üst üste kaybetti hem de deplasman serisini kaybetti. Beşiktaş 5 yenilginin 4'ünü dışarıda aldı.