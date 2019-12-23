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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Atiba siftah yaptı

Atiba siftah yaptı

'ın tecrübe abidesi 'ın performansı yeterli olmadı. Kanadalı, siyah-beyazlıların tek golünü atan isimdi.

'ın tecrübe abidesi 'ın performansı yeterli olmadı. Kanadalı, siyah-beyazlıların tek golünü atan isimdi. Öte yandan Atiba, dün gece bir ilki gerçekleştirdi. Tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla 'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

  1. 23.12.2019
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