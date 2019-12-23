Atiba siftah yaptı

Beşiktaş'ın tecrübe abidesi Atiba Hutchinson'ın performansı yeterli olmadı. Kanadalı, siyah-beyazlıların tek golünü atan isimdi. Öte yandan Atiba, dün gece bir ilki gerçekleştirdi. Tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.