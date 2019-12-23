Atiba siftah yaptı
Beşiktaş'ın tecrübe abidesi Atiba Hutchinson'ın performansı yeterli olmadı. Kanadalı, siyah-beyazlıların tek golünü atan isimdi.
Beşiktaş'ın tecrübe abidesi Atiba Hutchinson'ın performansı yeterli olmadı. Kanadalı, siyah-beyazlıların tek golünü atan isimdi. Öte yandan Atiba, dün gece bir ilki gerçekleştirdi. Tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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