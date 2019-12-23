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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Altay atılmalı mıydı?

Altay atılmalı mıydı?

 bir başka tartışması da 'ın topu eline alması ile yaşandı. 40. dakikada kaleci Altay oyuna sokmak için yere koyduğu topu 'ın baskısı sonrasında tekrardan eline alınca hakem çift vuruş verdi.

bir başka tartışması da 'ın topu eline alması ile yaşandı. 40. dakikada kaleci Altay oyuna sokmak için yere koyduğu topu 'ın baskısı sonrasında tekrardan eline alınca hakem çift vuruş verdi. Fenerbahçeliler, topa Burak dokunduktan sonra Altay'ın tekrar eline almasının normal olduğunu savunurken, Beşiktaşlı futbolseverler ise 'Bariz gol şansı var. Kural hatası var. Altay'ın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Çift vuruş yanlış karar" iddiasında bulundular.

  1. 23.12.2019
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