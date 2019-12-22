Taraftarların desteğini kesmeliyiz
Teknik direktör Abdullah Avcı, derbinin kendileri ile F.Bahçeli taraftarlar arasında geçeceğini düşünüyor. Sarı-lacivertli taraftarların böyle maçlarda takıma her zaman destek olduğu gibi, F.Bahçe'yi oyun olarak sıkıştırmaları durumunda taraftarın tam da kendisinin beklediği gibi takımlarının karşısına geçeceğini oyuncularına anlattı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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