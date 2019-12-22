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22 Aralık 2019, Pazar
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Taraftarların desteğini kesmeliyiz

Taraftarların desteğini kesmeliyiz

, derbinin kendileri ile F.Bahçeli taraftarlar arasında geçeceğini düşünüyor. Sarı-lacivertli taraftarların böyle maçlarda takıma her zaman destek olduğu gibi, F.Bahçe'yi oyun olarak sıkıştırmaları durumunda taraftarın tam da kendisinin beklediği gibi takımlarının karşısına geçeceğini oyuncularına anlattı.

Teknik direktör , derbinin kendileri ile F.Bahçeli taraftarlar arasında geçeceğini düşünüyor. Sarı-lacivertli taraftarların böyle maçlarda takıma her zaman destek olduğu gibi, F.Bahçe'yi oyun olarak sıkıştırmaları durumunda taraftarın tam da kendisinin beklediği gibi takımlarının karşısına geçeceğini oyuncularına anlattı. Taraftarın maçı izlemeye başladığı sıralarda Fenerbahçeli oyuncuların kendilerini gerip, taraftarı maça çekmeye başlayacaklarını ve bu tuzağa düşülmemesini istedi.
  1. 22.12.2019
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