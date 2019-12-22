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22 Aralık 2019, Pazar
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şansını kaybetti

Oğuzhan şansını kaybetti

, 'dan ümidini kesti. Avcı, ilk geldiği dönemden itibaren sürekli Oğuzhan'a şans verdi ama beklentilerinin karşılığını alamadı. karşılaşması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Abdullah Avcı, 'dan ümidini kesti. Avcı, ilk geldiği dönemden itibaren sürekli Oğuzhan'a şans verdi ama beklentilerinin karşılığını alamadı. karşılaşması ise bardağı taşıran son damla oldu.
  1. 22.12.2019
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