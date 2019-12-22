Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny'ye, Milan'ın talip olduğu belirtildi. İtalyan basınına göre Milan, Ocak ayında oyuncuyu istiyor. Milan, Lucas Biglia'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu oyuncunun boşluğunu Elneny'le doldurmak için kalıcı anlaşma zemini arıyor.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Milan’dan Elneny’ye kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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