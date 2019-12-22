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22 Aralık 2019, Pazar
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’dan ’ye kanca

Milan’dan Elneny’ye kanca

'ta kiralık olarak forma giyen 'ye, 'ın talip olduğu belirtildi. basınına göre Milan, Ocak ayında oyuncuyu istiyor. Milan, 'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu oyuncunun boşluğunu Elneny'le doldurmak için kalıcı anlaşma zemini arıyor.

'ta kiralık olarak forma giyen 'ye, 'ın talip olduğu belirtildi. basınına göre Milan, Ocak ayında oyuncuyu istiyor. Milan, 'nın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu oyuncunun boşluğunu Elneny'le doldurmak için kalıcı anlaşma zemini arıyor. Siyahbeyazlıların 'den kiralanan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 maçta bin 270 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde takımına sadece 1 asistlik katkı yaptı. Ancak , Elneny'nin devre arasında gönderilmesine sıcak bakmıyor.
  1. 22.12.2019
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