Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken pozisyon!
Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan bir pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
İlk yarının başlarında karşılaşma 2-1 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sürerken ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün kullandığı serbest vuruş esnasında ceza sahası içerisinde Serdar Aziz'in Domagoj Vida'ya yaptığı hareket sonrası Kara Kartallar'da penaltı kararı beklenirken, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirmesi gündeme oturdu.
İŞTE O POZİSYON
GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 20:49
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken pozisyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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