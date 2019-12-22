Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında taraftarların tepkisini çeken pozisyon! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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- derbisinde taraftarların tepkisini çeken pozisyon!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarların tepkisini çeken pozisyon!

'in 16. haftasında 'nda oynanan - derbisinde yaşanan bir pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

'in 16. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geliyor.

İlk yarının başlarında karşılaşma 2-1 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sürerken ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyon, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Beşiktaş'ta 'ün kullandığı serbest vuruş esnasında ceza sahası içerisinde 'in Domagoj 'ya yaptığı hareket sonrası Kara Kartallar'da kararı beklenirken, 'ın oyunu devam ettirmesi gündeme oturdu.

İŞTE O POZİSYON

GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 20:49
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