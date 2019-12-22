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22 Aralık 2019, Pazar
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Charles Aranguiz sürprizi

Charles Aranguiz sürprizi

Orta sahaya oyunun çift yönünü de oynayabilen oyuncu arayan 'a sürpriz bir isim gündeme geldi. 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek .

Orta sahaya oyunun çift yönünü de oynayabilen oyuncu arayan 'a sürpriz bir isim gündeme geldi. 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek . Arjantin'den TyCSports kanalı, 30 yaşındaki oyuncu için 'un teklif yaptığını ama Şilili oyuncunun Avrupa macerasına devam etmek için reddettiğini yazdı. Leverkusen'in sözleşme yenilemeyeceğini bildirildiği Aranguiz'i isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edildi. Aranguiz'in menajerliğini ve Roco'yu Beşiktaş'a getiren Felicevic yapıyor.
  1. 22.12.2019
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