Burak Yılmaz'dan dördüncü hakeme flaş tepki!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşandı. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, sahayı terk ettiği esnada dördüncü hakeme flaş bir tepkide bulundu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 3-1 sarı lacivertli ekibin üstünlüğüyle devam ederken, siyah-beyazlı ekipte 87. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir dahil oldu.
Sahaya terk edeceği esnada Yılmaz, dördüncü hakeme "Çık sen oyna" diyerek tepki gösterdi.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Burak Yılmaz'dan dördüncü hakeme flaş tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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