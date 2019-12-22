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22 Aralık 2019, Pazar
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Beş oyuncu ceza sınırında

Beş oyuncu ceza sınırında

derbi öncesi , , , ve ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki maçında cezalı duruma düşecek.

derbi öncesi , , , ve ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki maçında cezalı duruma düşecek.
  1. 22.12.2019
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