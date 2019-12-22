Ahmut Nur Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbi maçı sonrası mücadeledeki hakem kararları için son dakika toplantısı düzenledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ofisinde kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.
Derbideki hakem kararlarının tartışıldığı toplantı hakkındaki açıklama yarın yapılacak.
Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 23:56
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Ahmut Nur Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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