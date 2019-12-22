Ahmut Nur Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ahmut Nur Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı

Ahmut Nur Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı

Ahmut Nur Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı

Kulübü Başkanı , 3-1 kaybedilen derbi maçı sonrası mücadeledeki hakem kararları için son dakika toplantısı düzenledi.

'in 16. haftasında , yılın son derbisinde 'de karşılaştığı 'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı , ofisinde kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Derbideki hakem kararlarının tartışıldığı toplantı hakkındaki açıklama yarın yapılacak.

Toplantıda özellikle 'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi 'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi.

Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı
  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 23:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmut Nur Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN